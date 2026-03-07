俳優の萩原利久は７日、都内でアニメ声優初挑戦した映画「花緑青（はなろくしょう）が明ける日に」（四宮義俊監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。

作品にちなみ、必需品を聞かれ、スマートフォンと回答。「なきゃ困るなと思うことの方が多い。できるだけ身軽に生活したい人間なので」と不可欠なものであると説明。バスケットボール、サッカーなどスポーツが好きで、よく観戦に行く萩原は「最近、全部電子なんですよ。それ（＝スマホ）がないと、（試合を）見ることができない」とチケットの販売形態が変わったと強調。萩原は自身の熱弁ぶりに「なんですか、これ」と、はにかんだが「スクリーンショットとかも使えないコードだから、（スマホを）落としたら終わりですよね。（自分より）そっち（＝スマホ）が本体かもしれない」と笑った。

そんな萩原は先日、応援するスポーツチームの試合を現地観戦したことを報告。「次の５年、１０年以内くらいの夢を決めたい。仕事というか、生きている上でこれをしたいということを見つけたい！」と意気込んだ。

町の再開発のため立ち退きを迫られる老舗花火工場を舞台に、敬太郎（萩原）が兄の千太郎（入野自由）、幼馴染のカオル（古川琴音）と過ごす２日間が描かれる。同作は第７６回ベルリン国際映画祭コンペティション部門にも正式出品された。