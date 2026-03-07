◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西 ▽第５節 福岡―名古屋（７日・ベスト電器スタジアム）

日本代表の森保一監督が７日、福岡―名古屋戦の視察後の取材に応じ、４日のアーセナル戦で左足首を負傷したブライトンＭＦ三笘薫について「メディカルでの報告では、代表ウィークには間に合う、長期離脱になることではないと聞いています。ただ怪我はその時の状態によって、早く復帰できることもあれば長引くこともあるので、そこは経過観察しないといけない」と説明。現状では３月２８日にスコットランド、同３１日にイングランドと行う親善試合には招集できるという見込みを明かした。

三笘はアーセナル戦の前半１２分、シュートを放った際に左足首をひねる負傷。前半は患部を気にしながらもプレーを続けたが、ハーフタイムに交代。試合後は松葉づえをつき、保護ブーツで足首を覆った姿が目撃されていた。

今年６月に迫る北中米Ｗ杯に向け、日本代表には主力の負傷者が続出している。キャプテンのリバプールＭＦ遠藤航は２月に負傷した左足首を手術。モナコＭＦ南野拓実は、昨年１２月に左膝の前十字靱帯（じんたい）を断裂し、Ｗ杯出場は非常に厳しい状態となっている。昨年８月に左膝前十字靭帯を断裂したホッフェンハイムＤＦ町田浩樹は、今月に入ってボールを使った個別トレーニングを再開したが、まだチーム合流時期は未定。昨年１１月に左手骨折のパルマＧＫ鈴木彩艶は、復帰してベンチ入りはしたが出場はなしと、主力クラスに大けがが続いてきた。

また、大けがには至っていないが、負傷でコンディションを落としている選手も多数。１月に左太もも負傷のＲソシエダードＭＦ久保建英は、リハビリから復帰へ近づいてはいるが、まだ出場には至っていない。それ以外にもバイエルンＤＦ伊藤洋輝、アヤックスＤＦ板倉滉、コペンハーゲンＤＦ鈴木淳之介が負傷により自チームで欠場が続いている。Ｗ杯を前にした貴重なテストマッチに主力を大量に欠く可能性もあるが「これまでも怪我人や体調不良の選手がいる中でも、その時のベスト、という考えで戦ってきた。その考え方を持って、落ち着いて、戦いに挑みたい」と話した。