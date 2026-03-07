ICExが、新曲「Glory Days」を3月14日に配信リリースすることを発表した。あわせて配信ジャケット写真も公開された。

「Glory Days」は、3月22日に神奈川・パシフィコ横浜で開催される＜ICEx 3rdAnniversary Concert 2026“ICExSchool”＞の象徴となる楽曲で、誰もが一度は胸に抱く“青の季節”への想いを未来へ贈る青春共鳴ソングになっているという。

さらに、「Glory Days」のリリースを記念したYouTube Liveを3月14日21時より実施することも決定した。

あわせて、リリースを記念した「Pre-add / Pre-saveキャンペーン」および「ダウンロードキャンペーン」の実施も決定。「ダウンロードキャンペーン」では、“もしも学校でメンバーが隣・後ろの席だったら…”をテーマにした写真に、メンバーのデジタル手書きメッセージを添えた壁紙画像がプレゼントされる。「Pre-add / Pre-saveキャンペーン」では、メンバーが黒板に『Glory Days』の文字を描いた青春感あふれる壁紙画像をプレゼント。

◾️「Our Story」／「Give Me!」

2026年2月14日（土）リリース 「Our Story」 「Give Me!」 「Our Story」：https://jvcmusic.lnk.to/ourstory

「Give Me!」：https://jvcmusic.lnk.to/giveme

◾️＜ICEx 3rd Anniversary Concert “ICEx School”＞ Evoto 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

2026年3月22日（日）開場16:30／開演17:30

詳細：https://icex.jp/contents/983352

◾️＜ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx After School”＞ 2026年3月31日（火）東京・豊洲PIT

＜1部＞open 14:30 / start 15:30

＜2部＞open 18:00 / start 19:00

詳細：https://icex.jp/contents/1003642