元モーニング娘。の市井紗耶香が7日、自身のインスタグラムを更新。次女が卒業式を迎えたことを報告した。



【写真】よみがえる18年の月日 「ママへ」の文字だけで思いがこみ上げてくる

手に花束を持つ写真をアップした市井は「新社会人になる子も、進学する子もこれからの未来がたくさんの出会いと可能性に溢れますように。 そしてここまで見守ってきた世の中のお母さん、お父さんも本当にお疲れ様でした。」と、同じように卒業を迎える子どもたち、そしてパパとママに向けてもメッセージを送る。



続けて「『ママ、18年間ありがとう』とお花と手紙をもらって胸がいっぱいに。」と、卒業式後に次女から贈り物があったことを明かした。市井は04年に結婚し、2女をもうけた前夫と11年に離婚。12年に再婚し、13年に第3子長男、17年に第4子三女が誕生している。「子育ては大変なことも多かったけれどすべてが愛おしい時間でした。 こちらこそ、生まれてきてくれてありがとう。」とママの思いをつづった。。



「#18年分のありがとうをもらった日」のタグも添えた市井に、フォロワーからは「おめでとう」の祝福の声はもちろん、「もう、、涙なくしては」「もうそんな年齢になったんだね」といった声も寄せられていた。



市井は1983年生まれ、千葉県出身。98年にモーニング娘。に第2期メンバーとして加入。2000年のグループ卒業後、03年に一度は芸能界を引退したが、09年に復帰している。



（よろず～ニュース編集部）