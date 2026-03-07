鈴木優磨がコーナーキックからのヘディングとPKを決め、2-0で東京Vに完勝

鹿島アントラーズは3月7日、J1百年構想リーグ第5節で、東京ヴェルディとホームで対戦した。

FW鈴木優磨がコーナーキックからのヘディングと、PKを落ち着いて沈めて2-0で完勝。4連勝で勝ち点13に伸ばし、EAST首位をキープした。

開幕戦でFC東京に敗れた後、3連勝中の鹿島。MF柴崎岳がスタメン出場すると、前半26分にそのコーナーキックから鈴木がニアに飛び込んで先制点を奪った。柴崎は前節の浦和レッズ戦に続き、コーナーキックからアシストとなった。

前半アディショナルタイムには、東京VのMF新井悠太がペナルティーエリア内でのハンドを取られ、PKの判定。これを鈴木がゴール左へと落ち着いて沈めた。そのままゲームをコントロールした鹿島が、2-0で危なげなく逃げ切った。

鹿島はこれで今シーズンの9ゴール中8ゴールが、PK2本を含むセットプレーからの得点となっている。流れのなかから奪ったのは1点のみだが、圧倒的なセットプレーの強さを発揮。昨シーズンからの“連覇”へ、好発進となった。（FOOTBALL ZONE編集部）