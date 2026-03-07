タレントの鈴木紗理奈（48）が7日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。長男をインターナショナルスクールに通わせることに決めた理由を語った。

鈴木は2008年にレゲエ歌手と結婚し、10年2月に長男を出産したが13年に離婚。長男は19年から英国に単身留学したが、25年に米国の学校へと転校した。

長男は3歳からインターナショナルスクールに通っていたというが、鈴木は当初、息子の進路に悩んだと告白。「これからの進路について公立に行くか、私立に行くか、インターナショナルスクールに行くか…。ママ友と話していたら、どうやらシングルマザーは私立に合格する確率が低いんですよ。界隈の噂では、シングルだと仕事にかかりっきりになって学校行事に参加できないから、マイナスポイントになるらしいと」と言及した。

学校選択を迷う中でインターナショナルスクールの申込書を見ると「申込書の保護者の欄に、お父さんは本当のお父さんなのか、義理のお父さんなのか、はたまたいないのか、どれでもいいよっていう感じで、日本の教育と全然違うと思って」と、衝撃を受けたとし、「それでインターの道に行かせるかと思った」と説明した。