『銀魂』、“4時間超え”歴代主題歌を網羅したオンラインリスニングパーティー開催決定【楽曲一覧】
人気アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（公開中）の公開を記念し、14日午後7時からアニメ『銀魂』/劇場版『銀魂』の歴代主題歌を集めたプレイリストを使用した一夜限りのオンラインリスニングパーティー『ついて来れるカァ！銀魂主題歌254分耐久』を開催する。
【画像】銀魂らしさ全開！公開された本編映像カット
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）での連載開始から長きにわたり愛され、数々の伝説を残してきた空知英秋氏による天下無敵の痛快エンターテイメント『銀魂』。2月13日から公開された完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』は、公開から3週目で興行収入10億円突破を記録している。
映画公開を祝して開催される本リスニングパーティーは歴代主題歌全63曲を網羅、現在上映中の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌「燦然」からスタートし、2006年放送のTVアニメ第1期主題歌までを遡ることができるプレイリストを使用。総再生時間は驚がくの約254分（4時間14分）とアニメ銀魂シリーズ20年の軌跡を感じられる超大型企画となっている。
企画の詳細はソニーミュージック公式Xで案内する。
【プレイリスト楽曲一覧】
SUPER BEAVER「燦然」
SPYAIR 「轍〜Wadachi〜」
SPYAIR「I Wanna Be…」
CHiCO with HoneyWorks「ヒカリ証明論」
DISH//「勝手にMY SOUL」
BURNOUT SYNDROMES「花一匁」
BLUE ENCOUNT「VS」
あゆみくりかまき「反抗声明」
ЯeaL「カゲロウ」
RIZE「SILVER」
DOES「KNOW KNOW KNOW」
Swimy 「あっちむいて」
OKAMOTO’S「Beautiful Days」
THREE LIGHTS DOWN KINGS「グロリアスデイズ」
CHiCO with HoneyWorks「プライド革命」
Aqua Timez「最後までII」
BLUE ENCOUNT「DAY×DAY」
ねごと「DESTINY」
SPYAIR「現状ディストラクション」
CHiCO with HoneyWorks「今日もサクラ舞う暁に」
XY「We Gotta Fight」
FLiP「カートニアゴ」
ピコ「桜音」
栗山千明「可能性ガール」
AZU「IN MY LIFE」
SPYAIR「サクラミツツキ」
PAGE「エクスペクト」
AMOYAMO「LET’S GO OUT」
MONOBRIGHT「ムーンウォーク」
FLiP「ワンダーランド」
Good Coming「仲間」
ecosystem「ジレンマ」
黒猫チェルシー「アナグラ」
serial TV drama「桃源郷エイリアン」
Prague「バランスドール」
SPYAIR「サムライハート(Some Like It Hot!!)」
DOES「バクチ・ダンサー」
井上 ジョー「風のごとく」
Vijandeux「WAVE」
Prague「Light Infection」
Qwai「サヨナラの空」
ONE☆DRAFT「ワンダフルデイズ」
Base Ball Bear「Stairway Generation」
高橋瞳×BEAT CRUSADERS「ウォーアイニー」
PENGIN「朝ANSWER」
monobright「アナタMAGIC」
シギ「輝いた」
ゴーストノート「I、愛、会い」
DOES「曇天」
プリングミン「This world is yours」
POSSIBILITY「sanagi」
Hearts Grow「かさなる影」
THE RODEO CARBURETTOR「Speed of flow」
KELUN「SIGNAL」
redballoon「銀色の空」
シュノーケル「奇跡」
DOES「修羅」
YO-KING「遠い匂い」
高橋瞳「キャンディ・ライン」
redballoon「雪のツバサ」
Tommy heavenly6「Pray」
amplified「MR.RAINDROP」
キャプテンストライダム「風船ガム」
