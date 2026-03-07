２ゴールを挙げた名古屋の山岸。写真：福冨倖希

　名古屋グランパスは３月７日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節でアビスパ福岡と敵地で対戦し、５−１で快勝。４試合ぶりの勝利を収めた。

　この試合で２ゴールを挙げたFW山岸祐也は、試合後のフラッシュインタビューで「チームが勝てたので、とても嬉しいです」と率直な気持ちを語った。

　この日は古巣との対戦。「自分はアビスパ福岡でキャリアをたくさん積んで、本当に思い入れのあるチームだったので、このスタジアムでできたことは本当に嬉しく思います」と特別な思いを明かした。

　12分には、思い切りの良いシュートで先制点をマーク。２試合連続となるゴールシーンを次のように振り返った。

「相手がミラーだったので、自分の後ろを越えた時の３人目だったりっていうのは、ミシャ（ペトロヴィッチ監督）がいつも練習から言っていることだったので、ヴィニ（マルクス・ヴィニシウス）に入るって分かった瞬間に前に走って、いい形でゴール決められたかなと思います」
 
　さらに64分には、この日２点目を奪取。手応えを問われると、「マイナスでカツ（中山克広）とワンツーして、カツがマイナスにまた自分に折り返してくれたんで、まあその瞬間入ったなって思いました」とコメントした。

　チームにとっても今季初の複数得点での勝利となり、勢いに乗れるのではないかという問いには、「今日はミシャが試合前からずっと勝点3、勝点3と強く主張してたので、勝点3を取れたし、ゴールもたくさん決まったので、これを継続していきたいなと思っています」とした。

　最後にサポーターへ向けて、「アウェーまで多くのサポーターが駆けつけてくれて、一緒に戦ってくれてありがとうございました」と感謝を伝えた。

　そして、「また次、３連戦になるんですけど、強豪との試合が待ってるので、全部勝てるようにまた一緒に戦ってください」と共闘を呼びかけた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

