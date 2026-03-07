「思い入れのあるチーム」古巣相手に２発！ ５発快勝に貢献の名古屋FWが率直な思い「このスタジアムでできて嬉しい」
名古屋グランパスは３月７日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節でアビスパ福岡と敵地で対戦し、５−１で快勝。４試合ぶりの勝利を収めた。
この試合で２ゴールを挙げたFW山岸祐也は、試合後のフラッシュインタビューで「チームが勝てたので、とても嬉しいです」と率直な気持ちを語った。
この日は古巣との対戦。「自分はアビスパ福岡でキャリアをたくさん積んで、本当に思い入れのあるチームだったので、このスタジアムでできたことは本当に嬉しく思います」と特別な思いを明かした。
12分には、思い切りの良いシュートで先制点をマーク。２試合連続となるゴールシーンを次のように振り返った。
「相手がミラーだったので、自分の後ろを越えた時の３人目だったりっていうのは、ミシャ（ペトロヴィッチ監督）がいつも練習から言っていることだったので、ヴィニ（マルクス・ヴィニシウス）に入るって分かった瞬間に前に走って、いい形でゴール決められたかなと思います」
さらに64分には、この日２点目を奪取。手応えを問われると、「マイナスでカツ（中山克広）とワンツーして、カツがマイナスにまた自分に折り返してくれたんで、まあその瞬間入ったなって思いました」とコメントした。
チームにとっても今季初の複数得点での勝利となり、勢いに乗れるのではないかという問いには、「今日はミシャが試合前からずっと勝点3、勝点3と強く主張してたので、勝点3を取れたし、ゴールもたくさん決まったので、これを継続していきたいなと思っています」とした。
最後にサポーターへ向けて、「アウェーまで多くのサポーターが駆けつけてくれて、一緒に戦ってくれてありがとうございました」と感謝を伝えた。
そして、「また次、３連戦になるんですけど、強豪との試合が待ってるので、全部勝てるようにまた一緒に戦ってください」と共闘を呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】入籍発表の２日後、山岸祐也が２戦連発！
