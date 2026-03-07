「相変わらずすてきな家族」つるの剛士、“15年ぶりの家族写真”に反響！ 「美男美女ファミリー」
タレントのつるの剛士さんは3月6日、自身のInstagramを更新。“15年ぶりの家族写真”を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】つるの剛士、“15年ぶりの家族写真”に反響！
この投稿にファンからは、「相変わらずすてきな家族」「うわーー最高の思い出」「ママと手を繋いでいた小さかった娘さんが、すてきな女性に」「つるのファミリーみたいな家庭を築くのが目標！」「娘さんの成人おめでとう御座います とてもすてきな写真ですね」「奥さまきれいです」「家族全員集合したらぜひまた写真館で撮ってくださいね」「美男美女ファミリー」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】つるの剛士、“15年ぶりの家族写真”に反響！
「つるのファミリーみたいな家庭を築くのが目標」つるのさんは「先日、長女の成人式を記念して撮った家族写真があがってきた。子どもたちの七五三以来15年ぶりの家族写真（1人まだいない）」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目では長女を真ん中に、家族みんなで囲んだ家族写真を披露。2枚目には15年前に撮影した写真も公開しており、時の流れを感じさせます。仲の良さが伝わる、美男美女のすてきな家族写真に思わずほっこりする投稿です。
「こりゃ見返すだけで父ちゃん泣くわ」つるのさんは3日の投稿で、「娘たちが小さい時どんなひな祭りしてたんだっけなあ。。と…だめだ、、泣けてきた」とつづり、娘たちの写真を振り返りました。コメントでは、「めちゃくちゃかわいいですね こりゃ見返すだけで父ちゃん泣くわ」「家族っていいなと思います」「愛情たっぷりで育ててる感じがでててすてきです！」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)