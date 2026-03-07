気象台は、午後6時19分に、暴風雪警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。

宗谷地方では、8日未明から8日昼前まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■稚内市

□暴風雪警報【発表】

8日未明から8日昼前にかけて警戒

風向 北

・陸上

最大風速 20m/s



□なだれ注意報

9日にかけて注意



■猿払村

□暴風雪警報【発表】

8日未明から8日昼前にかけて警戒

風向 北

・陸上

最大風速 20m/s





