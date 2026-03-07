中川安奈、“ピチッとニット”の私服コーデを披露 春らしいピンクニットがファンに好評「ニットの着こなし！最高！」「大好きです」
元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が7日、自身のインスタグラムを更新。ピンクのニットを着こなした春らしさ全開の私服コーディネートを披露した。
【写真】「ニットの着こなし！最高！」“ピチッとニット”の春らしい私服コーデを披露した中川安奈
中川は「ぽかぽか陽気だったので、着るのを楽しみにしていたベビーピンクのニットとヴィンテージデニムでお出かけです ブーツも新調」とつづり、鮮やかなピンク色のニットにジーンズ、黒のブーツを合わせたコーデを披露。「そういえば最近鎖骨まわりに新たなほくろを発見しました笑」と最近の“発見”も伝えた。
この投稿には「あまりにも素敵すぎます」「メチャ似合ってます」「春満開のコーデ」「さすがの一言です！魅力的です！」「ニットの着こなし！最高！」「大好きです」など、称賛する声が寄せられている。
