¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡³Ú´Ñ»ë¤¹¤ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿È¯¡Ö¿´ÇÛ¡×¡Ö´í¸±¤ÎÃû¸õ¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç£Í£Ì£Â£²Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢·×£²²ó£°¡¿£³¤Ç£²°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡¢£³»Íµå¡£Í½Äê¤µ¤ì¤¿£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿º£µ¨½éÅÐÈÄ¤ËÂ³¤¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤âÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÈãÈ½¤Î¤ä¤ê¶Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µåÃÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¡×¤Ï£¶Æü¡ÊÆ±£·Æü¡Ë¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ø¤Î·üÇ°¤ÎÅÙ¹ç¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬½¤Àµ²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥º¥ë¤È¸«¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï´í¸±¤ÎÃû¸õ¤È¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤Ï·èÄêÅª¤Êà²¹ÅÙº¹á¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄÂ¦¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È°é¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¯¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ä»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤ë´ü´Ö¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ºòµ¨¤â°ì¿Ê°ìÂà¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢²æËý¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈà¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿»þ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤ä»³ËÜÍ³¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÅê¼ê¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Êø¤ì¤ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤éÎ©¤Á¤ò±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¿´ÇÛÌµÍÑÈ¯¸À¤Ë¤Ï¡Ö¼ã¤¤Åê¼ê¤¿¤Á¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ð¤·¤ÐÊ¿ÀÅ¤òÁõ¤¦¡×¤ÈÍý²ò¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¡£º£½µ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤ÏÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃµ¤ê¡¢ÅêµåÆ°ºî¤È³ÊÆ®¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÈï³²¡ÊÂçÎÌ¼ºÅÀ¡Ë¤¬À¸¤¸¤¿¸å¤Ë°ì»þÅª¤ËËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¯ÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡ºòµ¨½ªÈ×¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢°ìÌö¥Á¡¼¥à¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎáÏÂ¤Î²øÊª¡£ÀèÈ¯¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ëº£µ¨¡¢¼þ°Ï¤òÌÛ¤é¤»¤ë¤Ë¤Ï·ë²Ì¤Ç¼¨¤¹¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£