パ・リーグ主催のOP戦は5試合が行われた

パ・リーグ球団のオープン戦5試合が7日に行われた。西武はヤクルトに7-0で快勝。先発の平良海馬投手が3回無失点、打線は2回に長谷川信哉外野手の適時二塁打で先制した。8回にはルーキー・川田悠慎外野手、秋山俊外野手の連打をきっかけに一挙5得点を挙げた。

楽天はDeNAに2-9で大敗した。打線は2回に青野拓海内野手と太田光捕手の適時打で2点を先制したが、先発の前田健太投手が3回に2点を失い同点に。5回に泰勝利投手が2点を勝ち越されると、6回から登板したロアンシー・コントレラス投手が終盤に5失点を喫した。打線は3回以降、3安打に封じられた。

ソフトバンクは阪神に0-1で敗れた。先発・尾形崇斗投手は4回3安打1失点と好投も、打線が散発5安打に終わった。2番手の育成外国人、ルイス・ロドリゲス投手が2番からの好打順を3者凡退など、救援陣は無失点リレーを見せた。

日本ハムはロッテに5-3で勝利。ルーキー5選手をスタメンに起用した日本ハムは3回、育成・常谷拓輝内野手の適時三塁打とエドポロケイン外野手の犠飛で3点を先制する。6回には新助っ人のロドルフォ・カストロ内野手にもOP戦2号ソロが飛び出した。ロッテは先発・田中晴也投手が3回3失点。ソトが2ランを放っている。

オリックスは巨人に8-0で勝利。初回に3点を先制すると、2回には太田椋内野手の2打席連続適時打が生まれ、中盤にも得点を重ねた。投手陣は九里亜蓮投手が3回無失点、8回からはケガからの復活を目指す吉田輝星投手と古田島成龍投手がそれぞれ登板。1イニングずつを抑え、完封リレーを完成させた。