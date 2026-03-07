乃木坂46メンバー、美脚輝くユニフォーム×ミニスカ姿に熱視線「まっすぐで綺麗」「理想的」
【モデルプレス＝2026/03/07】乃木坂46の黒見明香が3月6日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。
高校野球の名門校・早稲田実業高校出身で、様々な野球の情報を日々まとめている「黒見ノート」まで作っているほどの野球ファンで知られている黒見。黒見は「いよいよ昨日開幕した『WORLD BASEBALL CLASSIC 2026』」とトロフィーの絵文字と共に同月5日から東京ドームで開催されるWORLD BASEBALL CLASSICの応援に駆けつけた際のショットを複数枚投稿。
「世界中のファンの思いがこもった胸を熱くする大歓声と、各国の魂の応援チーム一丸となって戦い続ける姿勢、普段はライバル同士の選手たちが…お互いを頼し、想いが一つに闘う絆！心が震えて、涙があふれました」とつづり、応援ユニフォームにミニ丈のデニムスカート、スニーカーを掛け合わせたコーディネートを披露した。デニムスカートからは綺麗な色白の脚が映え、抜群のスタイルを公開した。更に黒見は「14日間の大会、ぜひ一緒に応援しようね〜」と「＃侍ジャパン」「＃MAKEDRAMA」などハッシュタグを付け、WBCへの熱い応援コメントも送っている。
この投稿は「まっすぐで綺麗」「理想的」「完璧スタイル」「カジュアルで素敵」「脚長い」「美人すぎる」「色白で脚綺麗」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【写真】22歳乃木坂メン「まっすぐで綺麗」美脚際立つユニフォーム×ミニスカ姿
◆黒見明香、WBC応援ショット公開
◆黒見明香の応援ショットに反響
