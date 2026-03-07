元ばんばんざい流那「はんくんぱぱにベッタリ」0歳娘と義父の2ショット公開「抱っこの手から優しさ伝わる」「微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2026/03/07】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が3月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんの父親に抱っこされている娘の姿を公開した。
【写真】24歳美人インフルエンサー「微笑ましい」義父の娘抱っこショット公開
流那は「はんくんぱぱにベッタリ」とコメント。ソファーに座っているはんくんの父親が哺乳瓶を持った娘を抱っこし、お互いに顔を見合わせているショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「抱っこの手から優しさ伝わる」「おじいちゃん大好きなんですね」「微笑ましい」「ほのぼのしてて癒された」などの声が上がっている。
流那は、2024年8月にはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳美人インフルエンサー「微笑ましい」義父の娘抱っこショット公開
◆流那、夫・はんくんの父親に抱っこされる娘の姿公開
流那は「はんくんぱぱにベッタリ」とコメント。ソファーに座っているはんくんの父親が哺乳瓶を持った娘を抱っこし、お互いに顔を見合わせているショットを公開した。
◆流那の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「抱っこの手から優しさ伝わる」「おじいちゃん大好きなんですね」「微笑ましい」「ほのぼのしてて癒された」などの声が上がっている。
流那は、2024年8月にはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】