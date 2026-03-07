明日8日(日)は、上空に強い寒気が南下します。北海道では雪や風が強まり、交通に影響が出る恐れがあります。関東も明け方までは、にわか雨の可能性があり、山沿いを中心に雪がまじる所がありそうです。

明日は北海道を中心に大雪に

明日8日(日)は、冬型の気圧配置になり、上空にはこの時期としては強い寒気が南下します。



北海道では日本海側を中心に広く雪が降るでしょう。局地的に降り方が強まって、大雪になる所もありそうです。北よりの風が非常に強く吹いて、荒れた天気になる恐れもあります。猛吹雪により見通しが悪くなることもありますので、交通への影響に警戒が必要です。





北海道で明日8日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、日本海側北部 50センチ日本海側南部 30センチオホーツク海側北部 40センチ明日8日にかけて予想される最大瞬間風速は、日本海側で35メートル、太平洋側で30メートルです。また、東北の日本海側から山陰にかけても、山沿いを中心に久しぶりの積雪となる所がありそうです。峠を越える車は、冬装備を万全に行いましょう。

関東は明け方までにわか雨やにわか雪

明日8日(日)の関東は、風と風のぶつかり合いにより、明け方まで雨や雪の降る所がありそうです。降っても一時的ですが、箱根方面は積雪や路面の凍結に注意が必要です。



日中は広く晴れますが、北よりの風は明日8日(日)も強めに吹きそうです。気温も今日ほど上がらず、最高気温は12℃前後の所が多いでしょう。東京は13℃と今日より4℃低くなりそうです。空気が冷たく、昼間もヒンヤリと感じられそうです。