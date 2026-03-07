ドジャースで大谷の同僚・韓国代表キム・ヘソンは「９番・二塁」…日韓戦 両チームスタメン発表
◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）
日本ー韓国戦のスタメンが発表された。１３安打１３得点の猛攻で、コールド勝ちした６日の台湾戦（東京ドーム）に続き、大谷翔平投手は定位置の１番に座った。６日同様、１番に大谷、３〜６番には鈴木、吉田、岡本、村上の長距離砲を並べた。
韓国は、ドジャース・大谷と山本のチームメートでもあるキム・ヘソンが「９番・二塁」で先発出場する。試合前には、６日に放った大谷のグランドスラムについて「本当にかっこよかった。（きょうは）僕のところに飛んできたらアウトにする。調子がよくなければいいな…」と対戦を心待ちにしていた。クリーンアップはイ・ジョンフ、アン・ヒョンミン、シャイ・ウィットコムで形成する。
侍ジャパンのスタメンは以下。
【日本】
１（指）大谷翔平
２（右）近藤健介
３（中）鈴木誠也
４（左）吉田正尚
５（三）岡本和真
６（一）村上宗隆
７（二）牧秀悟
８（遊）源田壮亮
９（捕）坂本誠史郎
（投）菊池雄星
【韓国】
１（指）キム・ドヨン
２（左）ジャマイ・ジョーンズ
３（中）イ・ジョンフ
４（右）アン・ヒョンミン
５（三）シャイ・ウィットコム
６（一）ムン・ボギョン
７（遊）キム・ジュウォン
８（捕）パク・ドンウォン
９（二）キム・ヘソン
（投）コ・ヨンピョ