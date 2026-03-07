◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

日本ー韓国戦のスタメンが発表された。１３安打１３得点の猛攻で、コールド勝ちした６日の台湾戦（東京ドーム）に続き、大谷翔平投手は定位置の１番に座った。６日同様、１番に大谷、３〜６番には鈴木、吉田、岡本、村上の長距離砲を並べた。

韓国は、ドジャース・大谷と山本のチームメートでもあるキム・ヘソンが「９番・二塁」で先発出場する。試合前には、６日に放った大谷のグランドスラムについて「本当にかっこよかった。（きょうは）僕のところに飛んできたらアウトにする。調子がよくなければいいな…」と対戦を心待ちにしていた。クリーンアップはイ・ジョンフ、アン・ヒョンミン、シャイ・ウィットコムで形成する。

侍ジャパンのスタメンは以下。

【日本】

１（指）大谷翔平

２（右）近藤健介

３（中）鈴木誠也

４（左）吉田正尚

５（三）岡本和真

６（一）村上宗隆

７（二）牧秀悟

８（遊）源田壮亮

９（捕）坂本誠史郎

（投）菊池雄星

【韓国】

１（指）キム・ドヨン

２（左）ジャマイ・ジョーンズ

３（中）イ・ジョンフ

４（右）アン・ヒョンミン

５（三）シャイ・ウィットコム

６（一）ムン・ボギョン

７（遊）キム・ジュウォン

８（捕）パク・ドンウォン

９（二）キム・ヘソン

（投）コ・ヨンピョ