宮下今日子が愛用するランジェリーク「TERRACE」美レースの魅力

長く愛され続けている定番「TERRACE」シリーズは、美しいレースと洗練されたシルエットが魅力のランジェリー。宮下今日子さんも長年の愛用者として、その繊細な美しさと着心地の良さを実感しています。身に着けるだけで気持ちが前向きになるランジェリーは、大人の女性にとって心強い存在。今回は宮下今日子さんが纏うランジェリークの魅力と、人気アイテムをご紹介します。

宮下今日子が愛するTERRACE

長く愛され続ける「TERRACE」シリーズは、肌にのせたときの美しさまで計算されたデザインが魅力。繊細なレースが身体のラインを自然に引き立て、無理に盛らなくても美しく見せてくれます。

NON PATTED BRA／TANGA

ブラ 価格：16,500円／タンガ 価格：8,800円

NON WIRE BRA／TANGA

ブラ 価格：14,850円／タンガ 価格：8,800円

NON WIRE BRA／STANDARD

ブラ 価格：14,850円／スタンダード 価格：8,250円

宮下今日子さんも「とにかくレースが美しい」と語るように、どの角度から見ても繊細な表情を楽しめる仕上がり。眺めているだけでも美しく、身に着けることでさらに気分が高まります。

美しいレースと上質な着心地

ランジェリークの魅力は、目にした瞬間心が弾むほどのレースの美しさ。繊細で上品なデザインは、日常の中でも特別感を与えてくれます。

脇からちらりと見えても美しく映えるレースは、ファッションの一部としても楽しめる存在。ミニマルなシルエットでありながら女性らしさを引き立て、心地よさと美しさを両立しています。

CUP IN CAMISOLE



2026年4月発売予定

自分らしさを引き立てるランジェリー

宮下今日子さんにとってランジェリーは、自分の身体を自然に美しく見せてくれる存在。無理にボリュームを出すのではなく、ありのままのラインを整えてくれることが大切だといいます。

見えない部分に美しいレースを身に着けることで、日常の気分も変わるもの。肌に最も近い存在だからこそ、ランジェリーは心にも影響を与える特別なアイテムです。

身に着けるだけで前向きに

美しいランジェリーは、日常に小さな自信を与えてくれる存在。いやなことがあった日でも、上質なレースを身に着けるだけで気持ちが切り替わることもあります。

ランジェリークの「TERRACE」シリーズは、眺めても着ても美しい特別な一着。自分のために選ぶランジェリーが、日々を少し豊かにしてくれそうです♡