■全国の天気
低気圧が発達しながらオホーツク海に進み、寒気が南下する見込みです。北海道では、8日夕方までに50センチの雪が降り、大雪となる所がありそうです。また、35メートルの最大瞬間風速が予想され、昼前にかけて、猛ふぶきとなる所があるでしょう。交通障害や暴風に警戒してください。東北日本海側から山陰にかけても、午前を中心に雪の降る所が多いでしょう。太平洋側や九州は、広い範囲で晴れて、空気が乾燥しそうです。

最低気温は全国的に5℃以下の所が多く、九州でも0℃くらいまで冷え込む所がありそうです。霜のおりる所もあるでしょう。日中も、西日本を中心に平年を下回り、日差しがあっても空気がヒンヤリしそうです。それでも九州から東北南部にかけて、花粉の飛散が極めて多くなりそうです。万全の対策をしてお過ごしください。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　0℃（-1　3月下旬）
仙台　　　2℃（-2　3月下旬）
新潟　　　3℃（-2　3月下旬）
東京都心　4℃（-4　平年並み）
名古屋　　3℃（-4　2月下旬）
大阪　　　4℃（-4　2月下旬）
広島　　　4℃（-1　平年並み）
高知　　　4℃（-1　2月下旬）
福岡　　　4℃（-3　真冬並み）
鹿児島　　4℃（-2　真冬並み）
那覇　　　15℃（-2　2月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　2℃（-2　2月下旬）
仙台　　　8℃（-3　平年並み）
新潟　　　7℃（-2　2月下旬）
東京都心　13℃（-4　平年並み）
名古屋　　11℃（-2　2月中旬）
大阪　　　11℃（±0　2月中旬）
広島　　　12℃（-1　2月下旬）
高知　　　14℃（±0　2月下旬）
福岡　　　13℃（＋2　2月下旬）
鹿児島　　16℃（＋1　2月下旬）
那覇　　　20℃（＋1　2月中旬）

■全国の週間予報
日本海側では10日頃まで雪や雨の降る日が続くでしょう。11日以降は、晴れ間が出そうです。太平洋側は、晴れる日が多い見込みですが、12日は雲が多く、九州南部や関東の沿岸部で雨が降りそうです。気温は来週中頃にかけてあまり上がらず、寒の戻りとなるでしょう。