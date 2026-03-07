■全国の天気

低気圧が発達しながらオホーツク海に進み、寒気が南下する見込みです。北海道では、8日夕方までに50センチの雪が降り、大雪となる所がありそうです。また、35メートルの最大瞬間風速が予想され、昼前にかけて、猛ふぶきとなる所があるでしょう。交通障害や暴風に警戒してください。東北日本海側から山陰にかけても、午前を中心に雪の降る所が多いでしょう。太平洋側や九州は、広い範囲で晴れて、空気が乾燥しそうです。

最低気温は全国的に5℃以下の所が多く、九州でも0℃くらいまで冷え込む所がありそうです。霜のおりる所もあるでしょう。日中も、西日本を中心に平年を下回り、日差しがあっても空気がヒンヤリしそうです。それでも九州から東北南部にかけて、花粉の飛散が極めて多くなりそうです。万全の対策をしてお過ごしください。

予想最低気温（前日差）

札幌 0℃（-1 3月下旬）

仙台 2℃（-2 3月下旬）

新潟 3℃（-2 3月下旬）

東京都心 4℃（-4 平年並み）

名古屋 3℃（-4 2月下旬）

大阪 4℃（-4 2月下旬）

広島 4℃（-1 平年並み）

高知 4℃（-1 2月下旬）

福岡 4℃（-3 真冬並み）

鹿児島 4℃（-2 真冬並み）

那覇 15℃（-2 2月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 2℃（-2 2月下旬）

仙台 8℃（-3 平年並み）

新潟 7℃（-2 2月下旬）

東京都心 13℃（-4 平年並み）

名古屋 11℃（-2 2月中旬）

大阪 11℃（±0 2月中旬）

広島 12℃（-1 2月下旬）

高知 14℃（±0 2月下旬）

福岡 13℃（＋2 2月下旬）

鹿児島 16℃（＋1 2月下旬）

那覇 20℃（＋1 2月中旬）

■全国の週間予報日本海側では10日頃まで雪や雨の降る日が続くでしょう。11日以降は、晴れ間が出そうです。太平洋側は、晴れる日が多い見込みですが、12日は雲が多く、九州南部や関東の沿岸部で雨が降りそうです。気温は来週中頃にかけてあまり上がらず、寒の戻りとなるでしょう。