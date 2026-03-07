「私は努力型プリンセスだからね とっても強いの」という言葉とともにXに投稿された一人の女性の垢抜け記録が注目を集めています。投稿したのは、ディズニーの仮装姿をSNSで披露している、食用かぐやさん（@yuhina87）。メガネをかけた大人しそうな印象を見せる学生時代の卒アル写真から一変、可憐なドレスを身に纏いシンデレラに扮した凛としたたたずまいに、「勇気をもらえる」「努力がすごい」と称賛の声が寄せられました。



【アフター写真】努力してプリンセスになりました

「騙しててごめんね」という気持ち

今回投稿された写真について、「見せたくなかった姿と、頑張った姿ですね」と語る食用かぐやさん。



「過去の姿は本当はあまり見せたくない写真なのですが、ありがたいことに私に憧れてくださった方々がいて、その方たちからのお褒めの言葉や、『仮装をしたいけど容姿の悩みから挑戦できない』という話を聞いているうちに、何だか騙している気持ちになってしまって…。『本当は私もこんなもんだよ、騙しててごめんね』という意味も込めて投稿しました」



投稿に添えられた「私は努力型プリンセスだからね とっても強いの」という言葉。「今でも容姿に自信のないただの一般女性です」と謙遜しつつ、この言葉も自身を応援してくれるファンへの誠実な気持ちの表れだったといいます。



「恥ずかしながら、あまり前向きな意味で投稿した写真ではないんです…。ひとつは『騙しててごめんね』という意味を込めていましたが、もうひとつは『たくさん失敗して、たくさん努力した。だから多少のことはかすり傷程度なのよ』という気持ちも込めています」



理想の自分になるための「数稽古」

過去の姿から現在の洗練された姿への変化は、「一朝一夕に生まれたものではない」と語ります。そこには、地道な研究と練習の日々があったそうです。



「トレンドや自分に似合うスタイル、とにかくいろんなものを見て研究しました。お風呂に入る前に毎日化粧や髪型を練習したり…。急激に変わったわけではなく、とにかく数をこなして、今の自分を作り上げたんです」



努力を続ける中で、外見の変化だけでなく内面の変化も感じていたと、食用かぐやさんは語ります。



「できる範囲のことをして理想の自分になれた時、自分の心が少し軽くなったような生きやすさを感じました。好きな化粧をして、憧れていたプリンセスと同じ服を着て、似合わないと思っていたヒールを履いて。そうして鏡を見た時に、自分に臆することなく背筋を伸ばせたんです。”自分自身の好きな姿になれた”と感動できた時に、『頑張ってきて良かった』と思えました」



憧れだからこそ、真摯に向き合う「プリンセス」という存在

「永遠の憧れです。優しく美しく優雅で、芯を持って強く生きている――私がなりたい女性像です。私は今誰かにとっての憧れの姿を借りているという自覚を持って楽しく仮装しています」



最後に、同じように理想の自分に向かって努力している人に向けてメッセージをもらいました。



「私自身、生まれながらに美しい方をはじめとして、努力をされる他の方に”適う”だなんて到底思いませんし、正直今もコンプレックスだらけです。でも、昔よりも気持ちが強くなったと思います。これからさらに年齢を重ねるにつれ、悩みや理想からのかけ離れ方に戸惑うかもしれません。ですが、楽しむ心を忘れず、恐れず、努力を続けていきたいと思います。



努力する方はみんな仲間です。苦しくならない程度に、共に理想に向けて楽しんでいきましょう」