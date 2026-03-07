藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑む第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第5局の対局場検分が7日、栃木県大田原市「ホテル花月」で行われた。

ここまで藤井の1勝3敗で迎え、藤井にとっては19度目の2日制タイトル戦で初のカド番。加えて永瀬には王将戦第3、4局に叡王戦本戦準決勝と3連敗中でもある。対局場検分後の取材では「内容が良くないことが結果に出ている。精神的に良好と言えないところが正直ある」と語った。

藤井はダブルタイトル戦の第51期棋王戦5番勝負でも第3局を終え、増田康宏八段（28）を相手に1勝2敗とダブルカド番にある。タイトル戦で2差をつけられたことも、ダブルカド番も初めての真情を漏らしたと見られる。

とりわけ第4局は永瀬が1日目昼食休憩を挟んで54分考えた54手目△8四角への対応を誤った。「それが致命的判断ミス」。2日制対局では全体的に1日目に形勢を損ねがちだとして、「均衡の取れた局面で2日目を迎えることができていない。その点がまず求められる。その辺り、克服してやっていけたら」。第71期第3局、第73期第1局と大田原対局は過去2連勝。「（対局場との相性を）意識することはない。目の前の一局に集中して指していきたい」と王者は冷静に足元を見つめた。