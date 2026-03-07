LE SSERAFIM・SAKURA、オーディション当時を回想「当時の映像を見ても…」指原莉乃＆ヒコロヒー驚き【『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』】
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の第2話が、3日にABEMAにて配信された。
【写真】歌・ダンス未経験！15歳の参加者・SAKURA（飛咲来）
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
審査を見守る中、スタジオでは指原莉乃が、「今でもオーディションの課題だったダンスは覚えてる？」と質問。すると、SAKURA（LE SSERAFIM）は、「ほぼ何をしたか覚えてないです、その瞬間を集中していたのであんまり覚えていないですね。当時の映像を見ても『こんなことしていたんだ、自分』と思います」と告白。これには指原、ヒコロヒーも「すっご」と声を上げた。
【写真】歌・ダンス未経験！15歳の参加者・SAKURA（飛咲来）
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
審査を見守る中、スタジオでは指原莉乃が、「今でもオーディションの課題だったダンスは覚えてる？」と質問。すると、SAKURA（LE SSERAFIM）は、「ほぼ何をしたか覚えてないです、その瞬間を集中していたのであんまり覚えていないですね。当時の映像を見ても『こんなことしていたんだ、自分』と思います」と告白。これには指原、ヒコロヒーも「すっご」と声を上げた。