パリ五輪柔道金メダリスト・出口クリスタと柔道世界選手権金メダリスト・堀川恵さんがそろって７日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。中学、高校のチームメートのコンビならではの秘話を披露した。

今回のテーマは「黄金コンビ」。

初対面の時から堀川さんを「ただ、デカいだけの温室育ちだな」と見下していたという出口。「中学から一緒になってという感じだったんですけど、小学生の時から大会とかで会うじゃないですか？ 自分たちは必死になってアップしたりとか頑張って試合してるのに、（堀川さんは）バカでかいおにぎりをほおばってるんですよ。試合の合間に食ってるんですよ」と振り返った。

堀川さんも「おやつがおにぎりだったんで」と反論したが、「自分は週５とか６日練習だったんですけど、メグは週２。で、勝つんですよ。大会では強い」と出口。

一方の堀川さんも出口の第一印象について「お猿さんみたいで、ちんちくりんで。チャチャ、チャチャ動き回って。潰したろかって思いました」と毒舌を全開にしていた。