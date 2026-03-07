TBS NEWS DIG Powered by JNN

あすの全国天気　日本海側で雪

山陰から北海道にかけての日本海側は午前中を中心に雪が降るでしょう。北海道は猛吹雪になるおそれがあるため、警戒してください。太平洋側はおおむね晴れますが、東日本と北日本は風が強く吹く所が多い予想です。花粉が大量に飛びますので、対策をしましょう。

あすの気温　全国的にきょうより低く

あすの気温です。寒気の影響で全国的にきょうより低くなる見込みです。特に北陸は最高気温で6℃程度と、冬のような寒さが戻るでしょう。東京の最高気温はきょうより4℃低い13℃で北風もやや強いため、厚手の上着があると良さそうです。

【あすの各地の予想最高気温】
札幌　： 2℃ 　釧路： 6℃
青森　： 5℃ 　盛岡： 5℃
仙台　： 8℃ 　新潟： 7℃
長野　： 6℃ 　金沢： 6℃
名古屋：11℃　東京：13℃
大阪　：11℃　岡山：12℃
広島　：12℃　松江： 9℃
高知　：14℃　福岡：13℃
鹿児島：16℃　那覇：20℃

全国の週間予報

週間予報です。札幌や新潟は火曜日にかけて雪や雨が降りそうです。東京や名古屋など太平洋側は晴れ間の出る日が多くなるでしょう。ただ、月曜日夜から火曜日にかけては関東周辺で一時的に雨や雪が降るかもしれません。来週は平年を上回るような暖かさはなく、各地でこの時季らしい気温が続く見込みです。