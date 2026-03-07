あすの全国天気 日本海側で雪

山陰から北海道にかけての日本海側は午前中を中心に雪が降るでしょう。北海道は猛吹雪になるおそれがあるため、警戒してください。太平洋側はおおむね晴れますが、東日本と北日本は風が強く吹く所が多い予想です。花粉が大量に飛びますので、対策をしましょう。

【写真を見る】【あすの天気】日本海側で雪 北海道は猛吹雪に警戒 太平洋側はおおむね晴れ 風が強く花粉が大量に飛散

あすの気温 全国的にきょうより低く

あすの気温です。寒気の影響で全国的にきょうより低くなる見込みです。特に北陸は最高気温で6℃程度と、冬のような寒さが戻るでしょう。東京の最高気温はきょうより4℃低い13℃で北風もやや強いため、厚手の上着があると良さそうです。





全国の週間予報

【あすの各地の予想最高気温】札幌 ： 2℃ 釧路： 6℃青森 ： 5℃ 盛岡： 5℃仙台 ： 8℃ 新潟： 7℃長野 ： 6℃ 金沢： 6℃名古屋：11℃ 東京：13℃大阪 ：11℃ 岡山：12℃広島 ：12℃ 松江： 9℃高知 ：14℃ 福岡：13℃鹿児島：16℃ 那覇：20℃

週間予報です。札幌や新潟は火曜日にかけて雪や雨が降りそうです。東京や名古屋など太平洋側は晴れ間の出る日が多くなるでしょう。ただ、月曜日夜から火曜日にかけては関東周辺で一時的に雨や雪が降るかもしれません。来週は平年を上回るような暖かさはなく、各地でこの時季らしい気温が続く見込みです。