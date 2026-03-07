「自然の中を滑るのも楽しい」 紀子さま悠仁さまが「スキーオリエンテーリング」の講習会に参加　悠仁さまは子ども達にアドバイスも

秋篠宮妃紀子さまと長男・悠仁さまは北海道で「スキーオリエンテーリング」を体験され、悠仁さまは「自然の中を滑るのも楽しい」と感想を述べられました。

北海道での日程2日目の7日、スキーウェアにニット帽姿の紀子さまと悠仁さまは留寿都村のゲレンデで行われた「スキーオリエンテーリング」の講習会に参加されました。

斜面を滑り降りるスキーと違い、下り坂が難しいスキーオリエンテーリング。

幼いころからスキーを続け、スキーオリエンテーリングの経験もある悠仁さまは、ゆっくり進む小学生に後ろ向きに進みながら「ハの字にするといいよ」などとアドバイスをし、実際にコースを2周滑走されました。

悠仁さま：

ゴールですか？ありがとうございます。

悠仁さまのスキーの様子が公開されるのは初めてです。

参加した小学4年生：

転んだ時に（悠仁さまが）「大丈夫？」とか「旗とかここにあるかもよ」って教えてくれたので優しかったです。

スキーを通じた子どもたちとの交流を終え、悠仁さまは「自然の中を滑るのも楽しく、うまく滑れた時に達成感がある良いスポーツだと感じました」と笑顔で述べ、紀子さまとともに北海道での日程を終えられました。