5日に結婚することを発表したももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が6日深夜、パーソナリティーを務めるニッポン放送「佐々木彩夏のオールナイトニッポンX（クロス）」でファンに結婚を生報告した。放送を行った東京・有楽町の同局スタジオには報道陣を招き入れて、放送に臨んでいた。

自らの言葉で伝えた冒頭の約7分間は両手を膝の上に置き、マイクに向き合いながら語りかけるようにしていた。女性グループとして初めて国立競技場でライブを行うなど百戦錬磨のアイドルも、人生の節目を報告するのはこれまでにない緊張があったようだ。「生放送ということでただでさえ緊張するのに…」「記者の皆さんにきていただいて、いつもより広いスタジオで緊張しています」と、放送中も放送後も正直な気持ちを吐露していた。

途中、リスナーからの祝福メッセージには目を赤くした。首を振って目に光るものを乾燥させるような仕草や、鼻をすする姿がみられた。その後感謝を伝える場面ではライブ配信向けのカメラに目線を合わせるなど、感謝を伝えようとしていた。

異例の形での結婚報告放送。王道のアイドル像とは違う姿を描き続けてきたももクロだからこそのスタイルだった。生放送と取材対応を終えた後、ポッドキャスト番組「佐々木彩夏の0100」の収録へと向かう姿は“プロ”そのものだった。