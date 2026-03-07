「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ チェコ代表−台湾代表」（７日、東京ドーム）

台湾のチアガールがパフォーマンスを披露した。

今大会も注目を集めているのが、台湾代表を応援するチアチーム「ＣＴ Ａｍａｚｅ」１２人のメンバー。台湾・中信のチアリーダーでインスタグラムのフォロワー数１０１万人のチュンチュン、同じく日本でも人気のリン・シャン。客室乗務員試験に合格した経験を持ち、「ＣＰＢＬの阿部マリア」とも呼ばれるジェシーらがファンを魅了した。

ＳＮＳではジェシーの写真を添え「この子めちゃく可愛い！」、「透明感あふれる美女は誰？」と反応する声や、「破壊力にびっくり！」、「こんなに美人さんばっかりなんですか？」、、「チアの存在感が凄い」などと沸いた。

この日は試合開始約３０分前に、チアのパフォーマンスが始まると場内は大歓声。三塁ベンチ前でチアが躍動した。最後は日本の人気アイドルグループ・ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの「倍倍ＦＩＧＨＴ！」に乗ってダンスを披露。終了後は大きな拍手が送られた。