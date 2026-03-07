3月8日限定で「伝説の餃子」649円→38円に！居酒屋革命 酔っ手羽の「伝説の餃子」がお得に食べられるキャンペーン開催するよ。

手羽先が看板メニューの「居酒屋革命 酔っ手羽」は、2026年3月8日から14日までの期間、「伝説の餃子」がお得に楽しめる特別キャンペーンを開催します。

「餃子の日」当日3月8日限定、「伝説の餃子」1皿が超お得に

看板メニュー「伝説の手羽先」に次ぐ人気商品という、肉汁あふれる「伝説の餃子」が、3月8日の「餃子の日」に合わせて特別価格で提供されます。

「餃子の日」当日の3月8日限定で、「伝説の餃子（5個）」1皿が、通常649円のところ38円で超お得に食べられます。

1卓1皿目限定、2フード（290円以上）・1ドリンク制、店内飲食限定です。

また、「伝説の手羽先・タレ（5本）」に「伝説の餃子（5個）」、「角ハイボール1杯（生ビールに変更可）」が付いた「酔っ手羽 伝説の二刀流セット」が登場します。通常1617円相当のところ、公式SNSのフォロワー限定価格として1000円で楽しめます。

加えて、期間中「伝説の餃子」の写真にハッシュタグ「＃酔っ手羽は餃子も旨い」を付けて公式SNS（X／Instagram）に投稿すると、次回来店時に使える「餃子無料券」が抽選で当たります。

特別キャンペーンの実施店舗は、恵比寿店、五反田店、品川港南口店、新橋店、日吉店、北千住店、船橋店、名駅3丁目店、名駅椿町店、広小路伏見店、福岡天神店、熊本下通店の12店舗です。

さらに、毎月18日は「手羽（18）の日」として、18時から24時は「伝説の手羽先（タレ／塩）」（3本319円、5本429円）が、特別価格の1本18円で食べられます。10本食べても180円、100本食べても1800円です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部