雑誌『Fine（ファイン）』4月号（日之出出版）が2026年3月9日に発売される。

【写真】『Fine（ファイン）』4月号の目次を見る

今号の巻頭特集は「俺たちのガンプラ」。誕生から45年を過ぎ、今や世代を超えたカルチャーとなったガンプラ。子どもの頃に夢中になった高揚感はそのままに、大人になった今だからこそ感じるメカの造形美や物語の奥行きや、進化し続けるガンプラの「今」を、5つのステップ（選ぶ・組み立てる・ポーズ・集める・魅せる）で紹介。

「PG（パーフェクトグレード）アンリーシュド1/60 νガンダム」 や、最新作・話題の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』で初登場したモビルスーツ“TX-ff104 アリュゼウス”のガンプラ「HG 1/144アリュゼウス」などが登場する。

また片桐仁、佐藤藍子、大河元気らガンプラ好き著名人も誌面に登場。塗装、ウェザリング、自作パーツへのこだわりなど、唯一無二の楽しみ方を披露するほか、クセ強めな個性派コレクターたちも登場するという。

そのほかプラモデルのまち・静岡の散策に加え、ガンプラ新工場「バンダイホビーセンター」や久能山東照宮に奉納された“徳川家康のガンプラ”もピックアップ。「ガンダムベース東京」など、ファンの熱気が集まる場所の取材記も収録される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）