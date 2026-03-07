「断トツでリーグ最高の選手」元プレミア得点王が日本人MFに賛辞も…まさかの不調には困惑「彼の落ち込みは信じられない」

「断トツでリーグ最高の選手」元プレミア得点王が日本人MFに賛辞も…まさかの不調には困惑「彼の落ち込みは信じられない」