「断トツでリーグ最高の選手」元プレミア得点王が日本人MFに賛辞も…まさかの不調には困惑「彼の落ち込みは信じられない」
ダービーでのゴールは、流れを変えてくれるか。セルティックで批判を浴びてきた旗手怜央だが、前節は久しぶりに先発フル出場している。
今季は精彩を欠いたパフォーマンスを酷評され、モチベーションの低下も指摘されていた旗手。約２か月にわたってベンチスタートが基本となり、２月のキルマーノック戦のように、スタメンに名を連ねてもハーフタイムで交代を命じられた試合もあった。
だが、３月１日のオールドファームでは、終了間際に値千金の同点弾をマーク。続くアバディーン戦でスタメン復帰を果たし、旗手復調を期待するサポーターも少なくない。
ただ、旗手はしばしば安定感のなさを指摘されてきた。浮き沈みが激しいという批判だ。専門サイト『Celts Are Here』によると、プレミアリーグで得点王にもなったOBのクリス・サットンは『The Warm-Up』で「ハタテが本来のレベルなら、断トツでスコットランド最高の選手だ。彼の落ち込みは信じられない」と話している。
「最初にスコットランドに来たときに、レンジャーズとの試合で残したインパクト。決めたゴールや意識だ。次にプレミアリーグに向かう選手だと思った。それが驚くほどの低下ぶりだよ」
「彼はキャリアで何を望んでいるのだろうか。どういう結果を求めているのか。おそらく、彼はプレミアリーグやブンデスリーガを望んでいるのだろう。今季の彼を見て、チェックしていたら、（前田大然と合わせて）彼らのパフォーマンスはどうみられるだろうか」
セルティックで続けるにしても、夏に新たな挑戦の舞台を目指すにしても、シーズン終了までにインパクトを残し、チームの戴冠に貢献することが求められる。旗手はここから上昇気流に乗れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
