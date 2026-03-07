生田絵梨花、アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』EDテーマ「今も、ありがとう」のサビ音源がアニメ特別ムービーで解禁
生田絵梨花が歌唱するTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』のエンディングテーマ「今も、ありがとう」のサビ音源が、アニメの新映像「本好き特別ムービー：家族愛編」で公開された。
■「日頃は照れくさくて口にできていないような想いを、言葉一つひとつに大事にのせて歌いました」（生田絵梨花）
アニメ『好きの下剋上 領主の養女』は、大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描く香月美夜のビブリアファンタジー小説『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』（TOブックス刊）を原作とする作品。読売テレビ・日本テレビ系で4月4日17時30分、TOKYO MXで4月6日21時25分から放送スタートする。
同アニメでは、全国ネット放送開始までおよそ1ヵ月前に迫る3月7日よりアニメ新映像を4週連続解禁。今回公開された「本好き特別ムービー：家族愛編」は、その第1弾で、本当の家族と接することを禁じられ、深い孤独を感じながらも様々な困難に挑み続ける主人公・ローゼマインと、下町家族との強い絆にフォーカスした内容となっている。
なお、3月14日には「本好き特別ムービー：ファンタジー編」、3月21日には「本好き特別ムービー：本づくり編」、3月28日には「本好きの下剋上 領主の養女：本PV第2弾」が、それぞれ18時に公開される。
■生田絵梨花 コメント
私自身も、日頃は照れくさくて口にできていないような想いを、言葉一つひとつに大事にのせて歌いました。今作から新たな道へと歩み出したマイン（ローゼマイン）。その胸に残る家族への想いが、この曲に重なるといいなと思います。
■番組情報
読売テレビ・日本テレビ『本好きの下剋上 領主の養女』
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット：4月4日スタート 毎週土曜 17時30分～
TOKYO MX：4月6日スタート 毎週月曜 21時25分～
AT-X：4月7日（火）スタート 毎週火曜21時～
原作：香月美夜『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』（TOブックス刊）
原作イラスト：椎名優
漫画：波野涼
監督：岩崎良明
シリーズ構成：國澤真理子
キャラクターデザイン：簑輪愛子
色彩設計：近藤牧穂
美術設定：田村せいき 日高綾美 田峰育子 呂逸飛
美術監督：田村せいき
撮影監督：小池真由子
編集：増永純一
音響監督：渡辺淳
音響効果：倉橋裕宗
音楽：未知瑠
アニメーションプロデューサー：吉信慶太
アニメーション制作：WIT STUDIO
(C)香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
