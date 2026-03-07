生田絵梨花、アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』EDテーマ「今も、ありがとう」のサビ音源がアニメ特別ムービーで解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

生田絵梨花が歌唱するTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』のエンディングテーマ「今も、ありがとう」のサビ音源が、アニメの新映像「本好き特別ムービー：家族愛編」で公開された。

■「日頃は照れくさくて口にできていないような想いを、言葉一つひとつに大事にのせて歌いました」（生田絵梨花）

アニメ『好きの下剋上 領主の養女』は、大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描く香月美夜のビブリアファンタジー小説『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』（TOブックス刊）を原作とする作品。読売テレビ・日本テレビ系で4月4日17時30分、TOKYO MXで4月6日21時25分から放送スタートする。

同アニメでは、全国ネット放送開始までおよそ1ヵ月前に迫る3月7日よりアニメ新映像を4週連続解禁。今回公開された「本好き特別ムービー：家族愛編」は、その第1弾で、本当の家族と接することを禁じられ、深い孤独を感じながらも様々な困難に挑み続ける主人公・ローゼマインと、下町家族との強い絆にフォーカスした内容となっている。

なお、3月14日には「本好き特別ムービー：ファンタジー編」、3月21日には「本好き特別ムービー：本づくり編」、3月28日には「本好きの下剋上 領主の養女：本PV第2弾」が、それぞれ18時に公開される。