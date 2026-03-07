MAZZELを20ページにわたって特集！『Quick Japan』vol.183 SPECIAL EDITION MAZZEL特別カバー版の表紙＆裏表紙公開
MAZZELが4月14日発売の『Quick Japan』vol.183に登場し、SPECIAL EDITION MAZZEL特別カバー版として表紙＆バックカバーを飾る。
■特集タイトルは特集「開宴宣言」
さらに、中面では、2ndアルバム『Banquet』を4月8日にリリースするMAZZELの特集「開宴宣言」を20ページにわたって掲載。
NAOYA×HAYATO、SEITO×TAKUTO、RYUKI×EIKI、KAIRYU×RANのユニットでインタビューを実施し、「華／ライブ／言葉／成長」などのキーワードをもとにメンバー自身の言葉によってグループを見つめ直すセルフ“MAZZEL”論を展開。
4月からはアリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”』を控え、さらなる快進撃が期待されるMAZZELの魅力に迫る。
『Quick Japan』vol.183 SPECIAL EDITION MAZZEL特別カバー版は、太田出版のECサイト「QJストア」にて限定発売。現在、予約受付中だ。
PHOTO BY 興梠真穂
■書籍情報
2026.04.14 ON SALE
『Quick Japan』vol.183 SPECIAL EDITION MAZZEL特別カバー版
※『Quick Japan』vol.183の通常版表紙＆巻頭特集は甲斐田晴 ver.／ローレン・イロアス ver.／3SKM ver.の3種類あり、各バージョン別で約40ページの巻頭特集を収録。
※表紙と巻頭特集以外のページは、3パターンすべて同内容
※「SPECIAL EDITION MAZZEL特別カバー版」の本体は「甲斐田晴 ver.」
■リリース情報
2026.04.08 ON SALE
ALBUM『Banquet』
