MAZZELを20ページにわたって特集！『Quick Japan』vol.183 SPECIAL EDITION MAZZEL特別カバー版の表紙＆裏表紙公開

MAZZELが4月14日発売の『Quick Japan』vol.183に登場し、SPECIAL EDITION MAZZEL特別カバー版として表紙＆バックカバーを飾る。

■特集タイトルは特集「開宴宣言」

さらに、中面では、2ndアルバム『Banquet』を4月8日にリリースするMAZZELの特集「開宴宣言」を20ページにわたって掲載。

NAOYA×HAYATO、SEITO×TAKUTO、RYUKI×EIKI、KAIRYU×RANのユニットでインタビューを実施し、「華／ライブ／言葉／成長」などのキーワードをもとにメンバー自身の言葉によってグループを見つめ直すセルフ“MAZZEL”論を展開。

4月からはアリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”』を控え、さらなる快進撃が期待されるMAZZELの魅力に迫る。

『Quick Japan』vol.183 SPECIAL EDITION MAZZEL特別カバー版は、太田出版のECサイト「QJストア」にて限定発売。現在、予約受付中だ。

PHOTO BY 興梠真穂

■書籍情報

2026.04.14 ON SALE

『Quick Japan』vol.183 SPECIAL EDITION MAZZEL特別カバー版

※『Quick Japan』vol.183の通常版表紙＆巻頭特集は甲斐田晴 ver.／ローレン・イロアス ver.／3SKM ver.の3種類あり、各バージョン別で約40ページの巻頭特集を収録。

※表紙と巻頭特集以外のページは、3パターンすべて同内容

※「SPECIAL EDITION MAZZEL特別カバー版」の本体は「甲斐田晴 ver.」

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

ALBUM『Banquet』

