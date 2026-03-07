都内有数の花見スポット・砧公園で、高さ10メートル以上の桜の木が倒れて女性が下敷きになりけがをしました。倒木の原因はなんだったのでしょうか。

都内有数の花見スポットとして知られる砧公園。春にはソメイヨシノなど800本以上が咲き乱れ、多くの観光客でにぎわいます。

そんな桜の木が、けさ。

記者

「大きな木が根元から折れてしまっています」

公園に横たわる大きな木。手前の木も巻き込まれたのか、幹が割れ折れています。

公園を訪れていた70代の女性が下敷きになり、救助後、病院に搬送されました。軽傷とみられています。

なぜ、桜の木は倒れたのでしょうか。

樹木医 和田博幸さん

「あれだけ大きな根が残ったまま倒れるというのは…、あまりないですね」

現場を見た専門家が指摘したのは、倒れた木の根に現れたある“異変”です。

樹木医 和田博幸さん

「根の内部が見えているところがありますけれども、色とすると白っぽいですよね。キノコに侵されていたような状況が見られますね」

公園の事務所によると、倒れた桜の木は植えられてから60年以上経っているとみられますが、専門家は高齢化した樹木はキノコが生えやすく、菌が根の中にまで広がると腐りやすくなり、木を支える力が弱まると指摘します。

さらに、木自体が10メートル以上と大きく風の影響を受けやすかったことや、今週、雨が降り地盤が緩んだなども倒木の要因として考えられるということです。

砧公園によりますと、年4回資格を持った職員が樹木点検をしているほか、毎日、職員が巡回し目視で点検していますが、きのう時点で異常はなかったということです。

公園は「再発予防を徹底する」としています。