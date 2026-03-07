Snow Man佐久間大介＆ラウール「Mステ」アドリブに反響続々「魔法みたいだった」「発想が天才」
【モデルプレス＝2026/03/07】Snow Manが、6日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（よる9時〜）に出演。佐久間大介、ラウールのアドリブに注目が集まっている。
【写真】強運発揮で高額の食事代支払いしたスノメンバー
この日は「STARS」「オドロウゼ！」の2曲を披露したSnow Man。オープニングで「STARS」を歌った後にSnow Manが映された際に佐久間は、画面に出る演出に合わせた動きを披露した。
そして、番組出演後のInstagramライブで佐久間は「アニメーションみたいなのに対して俺がフリーでふわ〜っとやったのめちゃくちゃ合っていて面白かった」とオープニング後で披露した動きはアドリブだったと告白。「俺うま〜みたいな。楽しかった」と笑顔で話していた。
また、ラウールは「オドロウゼ！」の歌唱の際に「疲れちゃうね 最近不感症エブリデイ」という歌詞を「疲れちゃうね 最近花粉症エブリデイ」と替え歌を披露していた。ファンからは「魔法みたいだった」「発想が天才」「アドリブなのすごすぎ」「流石スーパーアイドル」「いつも楽しませてくれるSnow Man最高」といった声がSNS上で上がっていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
