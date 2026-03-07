双子出産の中川翔子、息子たちのバンボデビューショット＆手書きの育児日記公開「ぎゅうぎゅうで可愛い」「几帳面で素晴らしい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/07】歌手でタレントの中川翔子が3月7日、自身のInstagramを更新。双子息子のバンボデビューを報告し、育児日記を公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「不安げで愛おしい」息子たちのバンボデビュー写真公開
中川は「バンボデビューしましたがすでにお兄ちゃんがむちむちサイズアウトしかかってる…！でも視界が変わるしおもちゃ遊びやすくてお気に入りみたいで良かった！」と記し、ピンクのバンボ（ベビーソファ）に座る双子の姿をそれぞれ公開した。
さらに「いろんな人に助けてもらいながらみんなで双子を可愛がり育ててます 我が家は手書き派！手書きノートあとでかたちに残るから良いよ〜」とつづり、毎日のタイムスケジュールやその日の出来事、双子の様子などがイラスト付きでぎっしりと書き込まれた手書きの育児日記の写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「不安げで愛おしい」「バンボにぎゅうぎゅうで可愛い」「いろんなデビューが嬉しいですね」「双子ちゃん似てきた」「几帳面な育児日記素晴らしい」「素敵な思い出になりそう」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
◆中川翔子、バンボに座る双子の姿＆育児日記公開
◆中川翔子の投稿に反響
