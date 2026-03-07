辻希美「自分流」フライパンなしハンバーグ公開「大家族の味方」「手軽なのにめちゃくちゃ美味しそう」と話題沸騰
【モデルプレス＝2026/03/07】タレントの辻希美が3月6日までに、自身のYouTubeを更新。オーブンを使って作るハンバーグの調理風景を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「大家族の味方」フライパンなし特大ハンバーグの作り方披露
辻は「『久しぶりの夕飯動画』辻、ついに説明書を読む！オーブンでフライパンなしハンバーグを作ってみたら…大好評」というタイトルで動画を公開。「あるものが我が家に届きますということでカメラを回してみました」と動画をスタートした辻のもとにこの日届いたのは、新しいオーブン。スマホと連動できたりと新機能満載のオーブンに辻は何度も感嘆の声を上げながら、取扱説明書をチェック。夕飯はオーブンを使ってのハンバーグにすることとなった。
しかし、説明書に掲載されている天板を使った作り方では1度に2個までしか焼けることがわかった辻は、トレイ状の天板に丸めずにひき肉を平らに広げてオーブンへ入れる焼き方へ変更。間にチーズを挟んで「自分流にはなっちゃうんだけど、ちゃんと（説明書を）見ました！」と笑顔を見せつつ、180度で25分焼いた後には、肉汁たっぷりでいい焼色がついた、特大の辻流オーブン焼きハンバーグができあがった。その後ハンバーグに自家製のタレをかけ、ご飯と目玉焼き、ブロッコリーを添えたロコモコ風のワンプレートとして実食する風景も公開。「フライパンで焼かずにぎゅうぎゅう押し込んでこれでいける」と出来栄えにも満足した様子だった。
この投稿に、ファンからは「大胆な調理法に驚き」「家族みんなで食べれる大きさ」「時短テクが参考になる」「大家族の味方」「手軽なのにめちゃくちゃ美味しそう」「アレンジ流石」「カフェのような仕上がり」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆辻希美、新オーブンで作る特大ハンバーグ
◆辻希美の投稿に反響
