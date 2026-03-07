野球雑誌「野球太郎」編集部が7日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。14年前に出した米ドジャース・大谷翔平の記事の内容について、訂正と謝罪をした。



【写真】特別公開された2014年当時の大谷を紹介する誌面

公式アカウントでは「野球太郎創刊号（2012年）にて大谷翔平選手について『10年に1人』と記しましたが、彼は人類史上唯一無二の選手でした。謹んでお詫び申し上げます」と投稿。当時の誌面の画像も添えた。



公開された誌面では、花巻東高校時代の大谷が特集されている。「どういうわけか毎年のように、『10年に1人』という逸材が現れるけど、ことポテンシャルに関しては、本当に10年に1人の存在ではないかと思う」「いずれ近い将来、先輩・菊池雄星（西武）とともにWBC日本代表に選ばれ、国を背負って戦う姿が見たい」などと書かれていた。



この投稿には「10年に1人が過小評価なことあんねや」「ベイブルースと比較されてる時点でリアルに100年に1人レベルなんだよな」「まさに規格外のご活躍」「10年に1人大谷が生まれてたら野球ぶっ壊れる」と、編集部に対して同情の声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）