アカデミー支援プログラムを通じ持続的な育成モデル構築を目指す

FC岐阜は3月8日、ベルギー・プロリーグ所属のKRCヘンクと、アカデミー育成体制の強化に向けた国際的な連携を開始すると発表した。

同日にホームゲーム会場で調印式および記者会見が実施される。

今回の提携は、岐阜が掲げる「再現性のある育成体制の構築」という方針に基づき、欧州トップレベルの育成クラブとの連携を模索して実現したもの。ヘンクは、ベルギー代表MFケビン・デ・ブライネやGKティボー・クルトワら世界的なスター選手を数多く輩出してきた、欧州有数の育成クラブとして知られている。

本連携では、ヘンクが提供するアカデミー支援プログラム「KRC Genk Talent Solutions」を活用する。同クラブが培ってきた育成メソッドやアカデミー運営の知見を導入することで、岐阜のアカデミーにおける育成体制と環境のさらなる強化を図る。

岐阜は地域に根ざした持続的な育成モデルの構築を目指しており、関連する取り組みとして、岐阜県笠松町と人工芝グラウンド整備を含めた連携についても協議を進めている。国際的な知見の導入と地域における環境整備の両輪で、クラブの未来を担う選手育成を加速させる方針だ。

今回の連携について、岐阜は「欧州で実績のあるアカデミー運営の知見を参考にしながら、FC岐 阜としての育成体制のさらなる強化を図り、地域における持続的な育成モデルの構築を目指してまいります」としている。（FOOTBALL ZONE編集部）