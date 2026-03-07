◆オープン戦 阪神１―０ソフトバンク（７日・甲子園）

阪神の新外国人ダウリ・モレッタ投手（２９）＝前パイレーツ＝が、甲子園初登板で衝撃の“爆笑デビュー”だ。１―０の８回に４番手でマウンドへ。２死二塁からオスーナを３球三振に斬った後、グラブをたたきながらドヤ顔で相手側の三塁ベンチへ歩き始めた。異変を察知した三塁手の佐野が方向転換を促し、藤川監督もベンチを飛び出して「こっち！」と両手を挙げて招くジェスチャー。聖地は笑いに包まれた。

「すみません。気持ちが高ぶり過ぎて間違えちゃいました（笑）。監督にもお手数をおかけしてすみませんでした」と、頭を下げた陽気なドミニカン。指揮官は「そんなこと考えなくていい。アドレナリンが出てくるのがリリーバーとして非常に重要」と頬を緩めた。ソフトバンク・小久保監督も「あれどうしたの？ 何でこっちに来たの？ びっくりした」と目が点だ。

大好きなアニメ「ＮＡＲＵＴＯ」の主題歌だったいきものがかりの「ブルーバード」を登場曲に選定。先頭・笹川を自慢の“逆曲がりスライダー”で空振り三振に抑えるなど、４万４８６人の観衆の前で１回１安打無失点で２奪三振。「気持ち良かった。お客さんがいっぱいいる中で投げられて楽しかった」と振り返った。

石井が左アキレスけん断裂で離脱し、ＭＬＢ通算１１２試合登板を誇るセットアッパー候補・モレッタにかかる期待は大きい。「まだまだ、もっともっと状態を上げていけるように頑張りたい」。“つかみ”はバッチリ。開幕後は勝利を呼び込む快投で仲間たちを、虎党を笑顔にする。（中野 雄太）