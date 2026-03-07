情報技術（IT）が社会全体に急速に広がる今、日本で深刻なのが、それを扱う技術者の不足です。そうした中、地方に住む女性たちがデジタルの技術を学び、地元に住み続けながら活躍する動きが各地に広がっています。

1メートルほどの雪が積もる秋田県湯沢市に2月、IT技術者の女性たちが働く事務所がオープンしました。

土田悠子さんは、以前、小売店などでパート勤務をしていましたが、去年、湯沢市が募った育成プログラムに参加し、今年2月からIT技術者として働いています。パート時代に比べ収入も増えたといいます。

◇

土田悠子さん「未経験の業界なので不安もあったんですけど、勇気を出してチャレンジしてみようかなということで（育成）プログラムに応募しました。私は自信がないタイプなのですが、夫は『やってみたらいいじゃん』と応援してくれて、ありがたかったです。育成プログラムの内容は難しかったのですが、わからないところはオンラインで質問できたり、受講者同士で励ましあったりして、あきらめずにやり遂げることができました。パートの頃は、夫の扶養範囲内で働いていましたが、将来を考えるともう少し収入が安定するといいねと家族ともちょうど話をしていたところだったので、ここで（正社員として）働き始めて、収入も安定していくといいなと思っています」

育成プログラムは、各地で女性のIT技術者育成を手がけている株式会社Surpassが提供し、湯沢市が費用を補助。応募した地元の女性たちが5か月間、主にオンラインで学び、企業の顧客管理のソフトウエア（Salesforce）を扱う資格も得ました。このソフトウエアは、プログラミングの技術がない未経験者でも扱いやすいということです。

女性たちが現在働く事務所（DIGITAL PATH YUZAWA）は育成プログラムを提供した株式会社Surpassが開設したもの。苦労してプログラムを終了し、IT技術を手にした女性たちが地元で働けるようにと、Surpassが場所を用意し、社員として雇用しました。

■IT業務経験をいかせる職場を地方で探す難しさ

センター長の阿部みずきさんは両親の介護に備え、東京から故郷・秋田に戻ってきたUターン組です。

阿部みずきセンター長「IT分野で業務経験をしてきたんですけれども、（秋田では）そういう求人が少なくてかなり苦労しましたが、私はこの仕事に出会えて本当に運が良かったです。転職して、今まで培ってきたスキルをいかしながら好きな仕事で収入もアップして大変ありがたいと思っています。（ITの仕事は）その人のライフスタイルにあわせて住む所も選べて仕事も選べるところはかなりメリットがあります。私は20代30代は秋田県外にいて、都会が楽しくてあまり故郷に帰らなかったんですけど、人生のステージによって心情も変わり、秋田に戻ろうと考えました。私が転職して帰ってきたことは家族がすごく喜んでくれました」

湯沢市の事務所で働く女性たちは、Salesforceを導入したもののあまり活用やメンテナンスができていない地元企業のサポートをしたり、東京にあるSurpassの本社が受注した仕事もしているということです。IT分野の仕事は必ずしも対面が必要ではないため、東京にある企業の仕事を遠く離れた地方で請け負うことも可能です。今回、育成プログラムを提供し、事務所も開いたSurpassは、自治体と協力して女性のIT技術者を育成する取り組みをすでに四国や九州などで始めていますが、東北地方での展開は湯沢市が初めて。秋田県内でこの女性育成の取り組みを紹介したところ、湯沢市の担当者から連絡があり、去年、計画がスタートしたといいます。

■女性たちの”眠ったまま”の能力は大きい資源

2月4日、湯沢市で事務所の開所式が行われ、Surpassの石原亮子社長は次のように挨拶しました。「今、日本はレアアース（希土類）の採掘が話題になっていますが、レアアースと同じくらい大きい資源というのが、眠ったまま、可能性のままで今か今かとチャンスを待っている女性たちの能力だと思います。各地で人手が足りないと聞きますが、本当に人材不足なんでしょうか。これだけ学力があって、優秀な方をいかせていない日本の国、企業。この仕組みを変える、大きくチャレンジできる部分が今の日本にはあると思っております。全国に取り組みが広がれば、人材不足という言葉も減って、生産性もあがる、女性たちが生まれ育った場所、結婚した場所で、様々な人生の選択肢を増やしていける、明るい希望を作っていければ」

IT技術者として働き始めた土田悠子さんは次のように話します。「まだまだ勉強中で今もちょっと心配はありますが、少しずつ知識を身につけたり、資格をとったりして少しずつですが、自信につながっています。新しいことや知らないことに挑戦するのはすごく勇気がいると思うんですけど、私がそうだったように、このままでいいのかな、と悩んでいる方がいれば、一緒に一歩を踏み出して、挑戦していけたらいいなと思います」

湯沢市のSurpassの事務所は、在宅勤務の導入も模索するということで、そうなれば家事、育児、介護などとの両立もしやすくなります。センター長の阿部さんは、性別問わずITに興味がある若者がいれば、ぜひ相談してほしいと話しています。

◇

この事務所をデザインする際、道路に面した大きな窓をあえて設けたということで、阿部さんは「外から中がよく見えるので、ここで働いてみたいなと思っていただけるように、私たちも頑張っていきます」と意欲を見せていました。

■全国に広がる女性IT技術者育成

自治体が地元の女性をIT技術者として育てる取り組みは全国に広がりつつあります。去年7月には、Surpassはじめ、女性むけのIT技術者育成プログラムを展開している複数の企業とLINEヤフー、マイナビなどが自治体とともに「官民連携DX女性活躍コンソーシアム」を発足させ、動きをさらに広げようとしています。男性に比べて女性の賃金が低い傾向にありますが、IT技術者は性別にかかわらず高い収入が期待でき、正社員の道も開けるということで、地方に住みながら仕事をしたい、収入を増やしたいと考える女性にとっては新たな選択肢となります。女性の収入ややりがい向上だけでなく、人口の流出を防ぎ、地方の活性化やIT技術者不足の解消にもつながると今、注目されています。

