かつて世界３大ロビイストと呼ばれた朴東宣（パク・トンソン）氏と長年にわたって行動をともにしてきた加藤むつみ氏（株式会社ジョージタウンコンサルティング代表取締役社長）。ロンドン留学中にバッキンガム宮殿で運命的な出会いを果たすと、やがて世界を飛び回ってVIPと会い、歴史の転換点を目の当たりにすることになる。

内外タイムスのインタビュー第2回。激動の20世紀、世界はまだまだ広く、活気に満ちていた。

加藤むつみ氏独占インタビュー（第1回）世界3大ロビイスト朴東宣氏との運命的な出会い から続く

韓国政府によるアメリカへの政界工作が発覚した「コリアゲート事件」で起訴された朴東宣氏は、1978年に渡米し公聴会に出席。その際、アメリカ南部の議員に質問、追及され、「私はエスタブリッシュメント（特権階級）の大学を出ていて、南部なまりは聞き取れないから標準語で話してください」と反論し、「このイエローは生意気だ」と目の敵にされたという。しかし、その気骨のある姿勢がアジア人からは拍手喝さいを浴びた。

「東洋人でそこまで西洋人に反論できる人はいないということで、東洋の名誉を守ったというか、日本も含めてアジア各国の新聞社の特派員が書いたんですね。それでミスター・パクが知られるようになって、安倍晋三さんのお父様の安倍晋太郎さんとも親しくなりました。日米の貿易摩擦問題にも水面下で動いて相当寄与しましたね」

1980年代、ヨルダン国王と会談に行く日本の政治家から依頼を受けたことがあった。お土産を用意するよう政治家の秘書に伝えると、当時流行していた使い捨てカメラを20個ほど持参してきたという。通常は高級腕時計などをプレゼントするため、加藤氏は「それじゃダメですよ」と慌てたが、朴東宣氏はすでにエメラルドのネックレスを用意していた。

「当時は日本にロビーイングをできる人がいなかったんですね。ミスター・パクは機転が利くし、人に尽くしてコネクションを作るのがすごく上手でした。ロビイストとして天才的でしたね」

ホテルのスイートルームをバラで埋め尽くす

また、昭和天皇が崩御し、大喪の礼が行われた1989年、ザイール（現コンゴ）のモブツ大統領が急きょ来日することになった。単独で国を離れるとクーデターが起きるからと全閣僚を引き連れ、靴磨きや美容師まで同じチャーター機で来日。突然の決定だったため宿泊先も決まっていなかったが、朴東宣氏は人脈と行動力をフル活用して一流ホテルを2フロア借り切ったという。

「受け入れも大変だし、大統領がゴルフしたいとか、いろいろわがままな要求を全部こなさないといけない。ところが外務省から怒られるわけですよ。あんまり余計なことしないでくれよと。埼玉のゴルフ場に行くと言うから、警察も誘導しなくちゃいけないし、それも報告しないと怒られるし、大変でした」

さらにモブツ大統領夫人がバラの花が好きだと言われ、ホテルのスイートルームをバラで埋め尽くしたという信じられない逸話も残る。

「花の色まで指定があったんですが、ミスター・パクが市場に行って何日かでバラを集めました。やることが本当に規模が大きかったですね」

その時、人手不足を補おうと新聞に求人広告を出し、応募してきたのがコンゴ出身で、当時東京電機大学の学生だったジョン・ムルアカ氏だった。のちに鈴木宗男氏の秘書を務めて有名になったため、ご記憶の方も多いだろう。

「私は背が低いけど彼は2メートル以上あるから、“加藤さん、なんであんな怪物連れてるの”といつも言われてましたね。あれがきっかけで彼も政治家を目指すようになったんです。だからミスター・パクのことをとても尊敬していて、韓国に来てもらったこともありました」

朴東宣氏はパナマのノリエガ将軍ともパイプがあった。1980年代に独裁者として君臨し、日本でも何度も取り上げられた人物だ。麻薬密輸やマネーロンダリングなどの罪に問われ、アメリカで服役した。

「中村敦夫さんがTBSで番組をやっていて、ホットラインを頼めませんかと依頼が来たんです。その頃は国際電話もすごく高い時代ですよ。でも、ミスター・パクを通じて、テレビ局の人たちが情報を取るんですね。ノリエガ将軍は追いかけられてる人だったから決して楽じゃないんですよ。それを何カ月か続けて、最後に取材協力ありがとうございましたと言われ、ドッと疲れたのを覚えてます」

激動の20世紀。世界各地で争いがあり、富と平和を渇望する人々がいた。清濁併せ呑む朴東宣氏が果たした役割は極めて大きいと言えるだろう。しかし、ともに走り続けてきた加藤氏にとって、悲しい別れの時がやってくる。

（第3回につづく）

（左から）朴東宣氏と加藤むつみ氏（本人提供）

《プロフィール》

加藤むつみ（かとう・むつみ） 宮城県仙台市生まれ。明治大学時代、英ロンドン留学中に「世界3大ロビイスト」朴東宣氏と出会う。仕事を手伝いながら世界中のVIPと会って人脈を拡大。現在は政財界を中心にコンサルティング業務を行う株式会社ジョージタウンコンサルティング代表取締役社長。