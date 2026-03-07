マンチェスター・ユナイテッドで長く活躍し、2019年に引退を発表した元フランス代表のパトリス・エヴラ氏がメディアで古巣を批判するOBに苦言を呈した。



『Daily mail』ではエヴラ氏が、暫定監督であるマイケル・キャリック氏が来夏正式監督に就任すべきではないと発言したポール・スコールズ氏、ギャリー・ネヴィル氏、ロイ・キーン氏を痛烈に批判した。



「正直言ってスコールズからああいった発言が出てきても驚かない。彼は現役時代、物静かな人物だった。でも、今ではメディアで爆弾発言を連発している。マイケル・キャリックへのサポートが不足していることは本当に理解ができない」





「スコールズだけでなく、ロイ・キーン、ギャリー・ネヴィルからも否定的な意見が出てきた。テレビ業界で働く彼らにとってこれが仕事なのはわかるが、トップ4を目指している我々にとってこういったコメントは不要だ」「こういう奴らは監督になったらすぐに解任される。ネヴィルにはこう言ったんだ『テレビで話すのは簡単だ。君がバレンシアにいた頃はパエリアを頼まれたのに、フィニッシュ・アンド・チップスを出していたじゃないか』と」「その3か月後、彼は解任された。選手としてはレジェンドだが、監督として素晴らしい仕事をしていない。だから、彼らが口を挟み、監督のキャリアを潰すような発言をするのは、やりすぎだと思う」現役時代はワンクラブマンとしてユナイテッドで長く活躍。引退後は解説業に転身し、指導者も経験したネヴィル氏。2015年にスペインのバレンシアの監督に就任したが、成績不振によりわずか4か月で解任の憂き目に遭っている。