声優・矢野妃菜喜、初写真集『あいまい』　沖縄で撮影した素顔収録

声優・矢野妃菜喜さんのファースト写真集『あいまい』（イマジカインフォス）が本人の誕生日である本日3月5日（木）に発売。限定表紙・特典付きの電子版も同日より配信開始された。

【写真】矢野妃菜喜『あいまい』法人別特典の採用カットを見る

幼少期から芸能活動を始め、過去にはアイドルグループ「私立恵比寿中学」のメンバーとしても活動、アイドル・女優・アーティストなど幅広くキャリアを積み、現在は声優として『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』高咲侑役や『ウマ娘 プリティーダービー』キタサンブラック役など人気キャラクターを演じている矢野妃菜喜。そんな矢野にとって初めての写真集となった本書は、編集・制作を声優グランプリが担当している。

沖縄で撮影された写真集のタイトルは『あいまい』。子供の頃から大人と一緒に仕事をし、大人になった今は子供を演じることもあるーーそんな矢野だからこそ表現できる、大人と子供のあいまいな境界線が表現されているという。またタイトルの「あいまい」の文字も本人直筆となっている。

本書はアニメイト・ゲーマーズ・インフォスクエアなどでは有償特典付きの限定版が発売されるほか、一部店舗ではブロマイド等の購入特典が用意される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）