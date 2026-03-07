セットプレイが多すぎるとの批判も、アーセナルの選手は興味なし サカは「僕たちはただ試合に勝ちたいだけ」
現在プレミアリーグで首位を走るアーセナルには、得点がセットプレイに偏りすぎといった批判的な意見もある。前節はブライトンに1-0で勝利したが、試合後にはブライトン指揮官ファビアン・ヒュルツェラーが「サッカーをしようとしていたのは一方のチームだけだった」と発言し、アーセナルの戦い方に苦言を呈していたばかり。
ただ、アーセナルの選手たちはそうした雑音に興味がないようだ。英『The Guardian』によると、FWブカヨ・サカは何よりも勝つことが大事と語っていて、批判はどうでもいいようだ。
「アタッカーとして、スタッツ面でもっと貢献したいとの思いはある。でも同時に、勝ちたいとの気持ちもある。バランスが大事だ。このまま調子を上げて、今の順位でシーズンを終えられれば満足だよ」
批判的な声もあるかもしれないが、今のアーセナルが強いことは確かだ。負けにくいチームに仕上がっており、勝ち切る力があることを証明している。悲願のプレミア制覇も見えてきているが、選手たちは雑音に惑わされることなく自分たちのペースを維持できるか。