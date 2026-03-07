横浜ＦＭ喜田拓也、危機感募る０―３完敗に「ただただ情けない…全員で出直してくるしかない」最下位に転落

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第５節 ＦＣ東京３―０横浜ＦＭ（７日・ＭＵＦＧ国立）

横浜ＦＭの主将ＭＦ喜田拓也は、厳しい表情で完敗を喫した試合を振り返った。

前半３２秒でＤＦラインの裏を簡単に突かれて先制点を奪われると、同１６分にも自陣右サイドを相手の佐藤龍之介にカットインを許して追加点を許す。さらに後半も１分で３失点目を許し、攻撃に転じなければいけない状況になっても、ギアは上がらず、シュートはわずか２本に終わった。

試合後、喜田は「情けないゲーム。全てにおいて足りなかったからこういう結果になったと思うし、本当にマリノスを応援してくれた全ての方に申し訳ない気持ちでいっぱいだし、ただただ情けない。ただただ相手が気持ちよくプレーしただけの試合になってしまったので、全員で責任を感じて、全員で前に進んで、全員で出直してくるしかない」と厳しい表情を浮かべた。

開幕３連敗で迎えた前節の東京Ｖ戦は立ち上がりから全員から戦う闘志を感じたが、この日は対照的に、立ち上がりの失点で出鼻をくじかれ、試合を通してなすすべもなく圧倒された。喜田は「メンタリティーのところも足りなかった。気持ちだけで片付けるつもりはないけど、大前提として寄せきるとか、奪い切るという姿勢がまずないと、やっぱりずれは出てきてしまうし、それを全員が持つことが大事になってくると思うので。本当にこれだけ情けないゲームをして、そこを嫌でも感じたと思う。足りないものが多いからこうなっているので、みんなで出直してくるしかないし、誰かが導いてくれるわけではないので、自分たちでまたはい上がっていくしかない」と話した。

これで横浜ＦＭは、今季５戦中４度目の複数失点を喫するなどリーグワーストタイの１１失点で、開幕５試合で１勝４敗と大きく出遅れ、得失点差で最下位に転落した。残留争いに巻き込まれた昨季、先制された試合は１９試合で３分け１６敗で逆転勝利はゼロだったが、今季の４敗も全て相手に先制されており、反発力を生み出せないなど多くの課題が露呈する厳しい結果を突きつけられた。その現実に、主将は「選手の中ではそこまでネガティブに、先制されると逆転できないという意識を持ちすぎているかというとそうではない。ただ、そういう現実もある中で、先手を取るのも大事ですし、０―０でも悪くないと思うので。その意識のところは、今日はまさに１分でやられているので、あれが試合を大きく動かした、方向付けた１点になったので、そうなると相手も勢いに乗って気持ちよくプレーをするので、難しくなるのは当然なので。駆け引きもあるが、今日に関してはそこを論じる以前の話かなと思います」と自らにも言い聞かせるように、最後まで厳しい表情だった。