◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル、稍重）

好メンバーがそろった牝馬限定重賞は１６頭で争われ、５番人気のボンドガール（５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は１０着に終わった。

２４年秋華賞など重賞２着７回のシルバーコレクター。昨秋は９、１１、１１着と不振にあえいだが、前走・小倉牝馬Ｓで上がり最速３３秒４で勝ち馬に頭差迫る２着と復調。引退予定を撤回して臨んだ一戦だったが、大敗を喫してしまった。

勝ったのは６番人気のエセルフリーダ（武藤雅騎手）で勝ちタイムは１分４７秒１。１１番人気のビヨンドザヴァレー（菱田裕二騎手）が２着。３番人気のパラディレーヌ（岩田望来騎手）が３着。内枠に入った３頭での決着で３連単は１７万６６３０円の好配当となった。

岩田康誠騎手（ボンドガール＝１０着）「攻め馬と直結する感じ。この馬場でも道中ずっと力んでいた。一生懸命すぎる感じ。もう少し楽に走れれれば、最後もいいところを抜けてこられるんだけど」

杉原誠人騎手（フレミングフープ＝１２着）「スタートが決まっていいところにつけられました。状態も良く感じました。３、４コーナーの馬場が緩くて、手応えが悪くなってしまいました」