【広島】新井貴浩監督、森翔平に「球数、多すぎでしょ」次回登板に期待 モンテロは「いい打ち方」一問一答
◆オープン戦 広島２―３中日（７日・マツダスタジアム）
広島の新井貴浩監督が、先発の森翔平投手に苦言を呈した。４四球を与え、３回３失点で降板した左腕。指揮官は「四隅を狙いすぎて、自分で苦しくしている」と指摘した。５日の教育リーグでは、開幕ローテを争う岡本が５回０封、高が４回無失点と好投。２人の名前を出した上で、次回登板に期待した。また、バックスクリーンに“今季１号”を放ったモンテロを称賛した。
以下は試合後の新井監督の主な一問一答
―森は球数がかさんだ
「球数、多すぎでしょ。なんか見ていて、自分で四隅狙いすぎて、自分で苦しくしてるように見える」
―ここから立て直していかないといけない内容
「そうやね。下（２軍）で岡本も高もいいピッチングしてるので、また次回、見ましょう」
―モンテロは本人も修正しながら
「あそこにホームランが入るのは、いい打ち方しないと入らないから。そういう面では、いいホームランだったと思います」
―悪い癖がどんどん直っている
「そうやね。やっぱり結果を欲しがると、上半身主導になってくるから。いいホームランだったよね」