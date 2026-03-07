◆オープン戦 広島２―３中日（７日・マツダスタジアム）

広島の新井貴浩監督が、先発の森翔平投手に苦言を呈した。４四球を与え、３回３失点で降板した左腕。指揮官は「四隅を狙いすぎて、自分で苦しくしている」と指摘した。５日の教育リーグでは、開幕ローテを争う岡本が５回０封、高が４回無失点と好投。２人の名前を出した上で、次回登板に期待した。また、バックスクリーンに“今季１号”を放ったモンテロを称賛した。

以下は試合後の新井監督の主な一問一答

―森は球数がかさんだ

「球数、多すぎでしょ。なんか見ていて、自分で四隅狙いすぎて、自分で苦しくしてるように見える」

―ここから立て直していかないといけない内容

「そうやね。下（２軍）で岡本も高もいいピッチングしてるので、また次回、見ましょう」

―モンテロは本人も修正しながら

「あそこにホームランが入るのは、いい打ち方しないと入らないから。そういう面では、いいホームランだったと思います」

―悪い癖がどんどん直っている

「そうやね。やっぱり結果を欲しがると、上半身主導になってくるから。いいホームランだったよね」