俳優で気象予報士の石原良純（64）が7日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。子育てについて明かした。

大学4年と2年に子どもがいる良純に庄司智春は「良純さん、お父さんってイメージがない」と話すと、藤本美貴も「良純さんって良純さん」と共感した。

庄司は「良純さんって家の中でどういう存在なんですか。ちゃんとパパみたいなことはしてるんですか」と聞くと、良純は「してないかもなぁ」と答えた。

庄司は「進路の相談とかはされたするんですか」と聞くと、良純は「全くしてない。全部奥さん任せ。就職するじゃない？ おそらくもうすぐ家を出て行くだろうと。うちの奥さんが『出てけ出てけ』ってたきつけるの。そうやって考えるとちょっと寂しいかなって気がする」と実感を語った。

子どもの進学について良純は「（妻から）『アンタ何知ってるの？』って言われちゃうから」と語り、子どもからも「『パパわからないでしょ？』って言われるから『わからない』って」と妻に任せる理由を明かした。

良純は「受験してない、就活してない。だからうちの奥さんは偉いよ」と語り、「全部俺が間違ってるから、わかりやすいんだよ。全部間違ってると、いさかいが起きない」と家庭内の雰囲気を語った。