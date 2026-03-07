日韓戦スタメン発表 ６日に満塁弾の大谷翔平は「１番・ＤＨ」 先発はＷＢＣ初出場の菊池雄星 花巻東ＯＢ“共演”…初戦からバッテリーのみ変更
◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）
ＷＢＣ１次ラウンドの韓国戦に臨む日本のスタメンが発表された。１３安打１３得点の猛攻で、７回コールド勝ちした６日の台湾戦（東京ドーム）に続き、大谷翔平投手は定位置の１番に座った。
“超攻撃型”の侍打線が、この日も爆発するか。６日の初戦は１番の大谷が満塁本塁打を含む３安打５打点と大暴れ。吉田、岡本、村上のメジャー組もそろって打点を挙げた。８番で起用した源田も３安打４打点。２回に一挙１０点を挙げるなど攻撃に切れ目がなかった。
６日の試合後、井端監督は大谷の１番起用について「強化試合では１、２番の両方見せてもらって、１番の方が勢いや迫力があったので１番に据えようと思った。吉田選手の４番は状態も良かったので（任せた）」と、狙いを説明していた。
ともに打撃好調な両チーム。この日も６日同様、１番に大谷、３〜６番には鈴木、吉田、岡本、村上とメジャーの長距離砲を並べた。捕手は坂本で、初戦からバッテリーだけが変更された形となった。
先発を託されたのは、３４歳でＷＢＣ大会初出場となった菊池雄星投手だ。最終調整を終えた６日には「先制点は流れを左右する。ビッグイニングをつくらないように」と気を引き締めた。指揮官は「彼らしい、勢いのあるピッチングをしてもらえたら」と、日韓戦に送り込んだ。
侍ジャパンのスタメンは以下。
【日本】
１（指）大谷翔平
２（右）近藤健介
３（中）鈴木誠也
４（左）吉田正尚
５（三）岡本和真
６（一）村上宗隆
７（二）牧秀悟
８（遊）源田壮亮
９（捕）坂本誠志郎
（投）菊池雄星