◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）は７日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド２戦目の韓国戦（東京ドーム）のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発はエンゼルス・菊池雄星投手（３４）。岩手・花巻東高出身のコンビの投打の活躍に期待だ。

大谷はＷＢＣ初戦だった前日６日の台湾戦で、大暴れだった。試合前には３年ぶりに試合開始直前にフリー打撃を敢行。２１スイングで１０本が柵越えと圧巻のパワーを見せつけ、ファンを沸かせた。

２、３日のオリックス、阪神との強化試合（ともに京セラドーム）では２試合合計５打数無安打だったが、初回先頭の１打席目に初球に反応すると、打球速度１１７・１マイル（約１８８・６キロ）の強烈な打球で右翼線へ二塁打。２回１死満塁では先制の満塁本塁打を放ち、チームを１３―０の７回コールド勝ちに導いた。４打数３安打５打点の大暴れ。試合後のヒーローインタビューでは「本当に素晴らしいチームと連戦が続くので、みんなまずは家に早く帰ってたくさん寝てあしたに備えたいなと思います。本当に厳しい戦い続くと思いますけど、ファンの人とチーム一丸となって球場全体で盛り上げていただければ励みになるので、よろしくお願いします」と気を引き締め直していた。

この日は異例となる２日連続の試合前フリー打撃を行い、２６スイングで５本のサク越え。右中間のビジョンを越える推定１５０メートル弾も放ち、ファンを沸かせた。

先発は初の侍ジャパン入りとなった菊池。大谷は、３学年先輩の菊池の背中を追って花巻東に入学した。オールスターで同じユニホームを着たことはあるが、公式戦で同じチームでともにグラウンドに立つのは初めて。大谷はかつて菊池との対戦後に「他の選手と違って特別な気持ちもありますし、いつもより打ちたいという気持ちを強く持って打席に入った」と口にするなど、特別な思いを持っている。

大谷はこれまで侍ジャパンで強化試合を含めて１６試合に出場してきたが、２試合連続本塁打はなし。韓国戦でのアーチもまだない。２戦連発に期待がかかる。

侍ジャパンのスタメンは以下。

【日本】

１（指）大谷翔平

２（右）近藤健介

３（中）鈴木誠也

４（左）吉田正尚

５（三）岡本和真

６（一）村上宗隆

７（二）牧秀悟

８（遊）源田壮亮

９（捕）坂本誠志郎

（投）菊池雄星